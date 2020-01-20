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Информационно-аналитический портал
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ИА RUSNORD представляет расценки на агитационные материалы к выборам губернатора Архангельской области 2020 г.

В соответствии с российским законодательством извещаем кандидатов о своём участии в агитационной кампании на выборах губернатора Архангельской области, которые состоятся 13 сентября 2020 года, и доводим до сведения населения, избирательных комиссий и кандидатов на главный пост региона, политических партий и объединений расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте ИА RUSNORD www.rusnord.ru :  

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07 июль 16:58 | : Политика

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