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«Рейтинг влияния» Александра Цыбульского упал на два пункта

Опубликованы результата последнего Рейтинга влияния глав российских регионов.

Эксперты АПЭК особо отмечают, что в этот раз на результат некоторых губернаторов повлияло публичное (пусть иногда иносказательное) одобрение президентом их желания баллотироваться на следующий срок.

В это случае, в двойственном положении оказались новички в ранге врио.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Последние три: Шолбан Кара-оол (Тыва), Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Валентин Коновалов (Хакасия).

Александр Цыбульский занимает 51 место, опустившись на два пункта и перейдя из группы с сильным влиянием в группу со средним. В комментариях составителей сказано, что падение рейтинга временного главы Архангельской области не в последнюю очередь произошло из-за неудачи с укрупнением региона (его коллега из НАО Бкздудный опустился еще ниже… аж на 74-е), а он сам в последний месяц стал мишенью нескольких информационных атак.

07 июль 11:56 | : Политика

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