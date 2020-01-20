«Мало людей». Путин приглашает в Россию трудовых мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в стране может скоро появиться нехватка рабочих рук. Однако миграционная политика не должна нарушать права россиян, добавил президент.
«Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики — нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно — не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем»,— сказал господин Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
Президент отметил, что Россия в том числе заинтересована в молодых людях, которые готовы получить здесь образование или уже имеют квалификацию и профессию. «В некоторых странах такая работа поставлена на высокий не только государственный, я бы сказал, на научный уровень. И нам нужно это сделать»,— сказал Владимир Путин.
По его словам, нужно избавиться от искусственных ограничений для мигрантов. «Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее — это то, что мы можем сделать достаточно быстро»,— заявил президент.