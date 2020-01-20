Ольга Епифанова предложила возродить "красный" День Конституции

Вице-спикер Государственной Думы Ольга Епифанова, представляющая в российском парламенте интересы жителей Архангельской области, предложила сделать 1 июля постоянным выходным в память о голосовании по поправкам в Конституцию.
Напомним, что еще 15 лет назад День Конституции, 12 декабря, уже был красным днем календаря… потом эту норму отменили, как недоразумение – непонятно было, что празднуем.
Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.
Причем явка в Архангельской области оказалась ниже среднероссийской, а Ленский район проголосовал против поправок. Как и соседний Ненецкий округ, чуть было не вошедший в состав региона.
Так что праздновать будем?