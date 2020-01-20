Ирина Чиркова: Люди не выдержат повышение тарифов ЖКХ

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова обратилась к ВрИО губернатора Александру Цыбульскому снизить бремя июльского повышения тарифов ЖКХ для части населения региона.
- Традиционного июльского повышения тарифов на услуги ЖКХ, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию из-за пандемии, избежать не удалось: Правительство РФ «заморозку» не поддержало, однако рекомендовало регионам снизить «порог» расходов семей на ЖКУ в общем доходе для получения компенсации.
Сейчас в Поморье, как и ещё в 57 субъектах, такая доля установлена на максимально разрешенном федерацией пределе - 22 процента. Судя по рекомендациям Минстроя России, эта планка должна быть опущена до 15%, что существенно увеличит число семей, имеющих право на субсидию по оплате ЖКУ.
В этой связи направила депутатское обращение в адрес врио губернатора Архангельской области с предложением разработать механизм и изыскать возможность оказать нуждающимся семьям адресную помощь в оплате подорожавших с июля услуг ЖКХ.