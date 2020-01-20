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Виктор Ильин: «Жители НАО голосовали не против Конституции, а против объединения»

Глава Заполярного района, как мог, объяснил, почему Ненецкий округ стал единственным регионом РФ, где избиратели не поддержали поправки в Конституцию.

Виктор Ильин:

- Я благодарен всем жителям Заполярного района, которые поддержали поправки. Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии. Мы, конечно, за сохранение исторической памяти и укрепление суверенитета, за целостность границ. В этом мы едины, вне зависимости от партийной принадлежности.

…Это голосование было скорее против объединения, не против поправок. Нас в округе всего чуть больше 37 тысяч избирателей, и только около 22 тысяч из них пришли на участки или проголосовали дома. Пришли, чтобы в том числе выразить своё отношение к возможному объединению с Архангельской областью. Голосовали не против поправок, но против объединения – просто хотели, чтобы федеральные власти услышали. И таких людей оказалось пусть всего на 2,5 тысячи, но больше тех, кто голосовал именно за Конституцию и поправки. То есть 9,5 тысяч проголосовали за поправки, 12 тысяч - против объединения.

Напомним, что Кремль с прохладцей отнесся к результатам референдума в НАО – «никакой катастрофы не произошло». Впрочем, и причины такого волеизъявления не уточнил…

02 июль 13:01 | : Политика

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