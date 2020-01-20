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Ленский район Архангельской области проголосовал против поправок

Это следует из окончательных результатов референдума по поправкам в Конституцию, опубликованных на сайте пресс-службы правительства региона.

Ленский район – 47.8% «за», 51.41% «против».

Больше всего поправки поддерживают избиратели Лешуконского (81.44%) и Верхнетоемского (76.41%) р-нов.

Также обращает внимание тот факт, что Новая земля и Мирный дали на этот раз 26.59% и 33.65% протестных голосов соответственно. Когда такое было?!

Всего за поправки в Конституцию высказалось 65,78% жителей Архангельской области, 33,38% северян проголосовали против.

02 июль 12:41 | : Политика

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