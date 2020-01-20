Ленский район Архангельской области проголосовал против поправок

Это следует из окончательных результатов референдума по поправкам в Конституцию, опубликованных на сайте пресс-службы правительства региона.
Ленский район – 47.8% «за», 51.41% «против».
Больше всего поправки поддерживают избиратели Лешуконского (81.44%) и Верхнетоемского (76.41%) р-нов.
Также обращает внимание тот факт, что Новая земля и Мирный дали на этот раз 26.59% и 33.65% протестных голосов соответственно. Когда такое было?!
Всего за поправки в Конституцию высказалось 65,78% жителей Архангельской области, 33,38% северян проголосовали против.