Ольга Епифанова: «Я не со всем согласна в новой Конституции»

Вице-спикер Государственной Думы, представляющая в нижней палате российского парламента интересы жителей Архангельской области и входящая в фракцию «Справедливой России, призналась на своей страничке в социальной сети «Вконтакте», что одобряет не все поправки в Основной закон. Хотя в целом проголосовала «за».
Ольга Епифанова:
«Важно всё: и шаг в направлении парламентского типа республики, и социальная направленность, четко прописанные гарантии защиты детей, стариков, института семьи, и главенство национальных интересов, недопустимость отчуждения наших территорий, а значит, прекращение всех разговоров о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы иному государству, и закрепление неоспоримости исторической правды о роли нашей страны в победе над фашизмом. Это базовые установки нашего общества, за которые я проголосовала.
…Есть в новой Конституции и такие изменения, с которыми я не совсем согласна. Но их не так много».
Теперь наблюдатели гадают, с чем конкретно не согласна Ольга Николаевна – с обнулением сроков действующего президента или с гуманным отношением к животным?