"Вам письмо!". Президент узнает о настроениях жителей Архангельской области и НАО

Конкретней – об их отношении к объединению двух субъектов РФ.
Обращение к главе государства санкционировали местные коммунисты и собрали под ним 15 тысяч подписей как в округе, так и области.
«Мы, коммунисты и жители округа, требуем от Президента РФ Путина встать на сторону народа и не допустить слияния регионов. Ведь он сам неоднократно заявлял, что власть должна слышать людей и работать для людей», - говорится в послании народа к президенту.
Составители письма считают, что временные главы двух субъектов затеяли процесс без учета мнения своих избирателей.
В то же время, ВрИО губернатора Архангельской области в интервью не раз говорил, что уверен в правильности и своевременности данного процесса и «не намерен переобуваться в воздухе».
Напомним, основные протесты против объединения проходили на территории Ненецкого округа, после чего идея референдума была положена «в долгий ящик».
А пока почтальон с письмом подходит к приемной АП на Старой площади…