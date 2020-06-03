Ирина Чиркова: Инвестпроект «УЛК» угрожает экологии Поморья

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова считает, что выездные мероприятия, организуемые для региональных депутатов, часто превращаются в шоу приглашающей стороны. Вместо того, чтобы поднимать действительно важные вопросы…
- В пятницу приняла участие в выездном заседании Комитета Облсобрания по природопользованию и экологии, которое состоялось в Карпогорах. Правда, на парламентское мероприятие оно было совсем не похоже - скорее, на презентацию инвестпроекта УЛК и «звёздный час» его руководителя. Каким замечательным будет этот приоритетный инвестиционный проект по возведению «Пинежского лесопромышленного комплекса», можно узнать из чрезвычайно лояльного сюжета областного телевидения. Хочу сейчас отметить то, что из красивых репортажей мои земляки не узнают.
По заявлению руководства УЛК, после ввода в эксплуатацию комплекс будет приносить владельцам до 10 млрд рублей чистой прибыли ежегодно (продавать намерены как пиломатериалы, так и пеллеты). На обещанную «социальную нагрузку бизнеса» в виде строительства дорог-бассейнов-спортзалов (к 2027 году) из зала потекли благодарности. Видимо, тех, кто жаловался на уже причинённый компанией УЛК ущерб, связанный с началом строительства объектов, на мероприятие не пригласили.
Внушительной делегации были показаны и погрузочный терминал, и свеженькое общежитие, и гигантская стройплощадка, даже плюшками накормили. Только вот гостей не привезли на берег Пинеги рядом с деревней Шотова, где «нахозяйничала» УЛК. Пришлось мне съездить самой. На последних двух фото - следы песчаных карьеров, незаконно раскопанных инвестором, и дорога, изуродованная большегрузами. Зрелище душераздирающее...
Почему на депутатском совещании вместо глубокого обсуждения проблем реализации инвестпроекта получилось шоу - вопрос отдельный, он, по моему глубокому убеждению, касается профессионализма и лоббистских задач руководства Облсобрания. Понятно, что новые производства и рабочие места для нашего региона чрезвычайно важны, но любые проекты должны осуществляться исключительно с соблюдением законодательства РФ, в том числе - экологического. Однако точек зрения ни прокуратуры, ни Росприроднадзора организаторы даже не подумали заслушать. Даже министр природных ресурсов, который тут же присутствовал, не проронил ни слова. Хотя хотелось бы услышать позицию Правительства о сроках и качестве лесоосвоения Пинежского и Лешуконского районов.
Насколько мне известно, по обращению фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, основанному на опасениях местных жителей Пинежья и озвученному на майской сессии АОСД, надзорные органы проводят проверку, нарушения уже установлены, возбуждено административное производство. Компанию ждут штрафные санкции и обязательства провести восстановительные работы. Раздражение владельца УЛК в этой связи было на совещании явно заметно. Однако мы всегда настаивали и настаиваем: все должно быть по закону. Никакие «наезды» и плюшки наше мнение не изменят. Результаты проверок обязательно опубликую по мере поступления.
Также считаю нашей общей с неравнодушными пинежанами победой тот факт, что инвестор официально отказался от выборки песка в карьерах Бабье, Кушкопала и Междуреченский (близких к деревням и реке), а «уйдёт» в далекие от вод Пинеги лесные массивы - карьеры Хвойный и Верхняя Варда. Кроме того, было озвучено решение о неиспользовании отныне муниципальных и региональных дорог строительной техникой. Так, часть нашей задачи считаю выполненной.
...Кстати, не одна я услышала от местного мужчины, озвучившего на презентации хвалебные речи, требование, которое он произнёс на выходе из зала: «А где можно получить вознаграждение?» Что ж, система давно научилась подменять народное мнение «подставным». Все же верю, что пинежане, у которых вдруг вновь изуродуют дороги и берега, будут активно защищать свои права. И мы всегда их в этом поддержим.