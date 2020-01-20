Ирина Чиркова: Что же происходит в Северодвинске?

Вчера представители всех депутатских фракций Архангельского областного Собрания приняли участие в онлайн-конференции по ситуации с пандемией коронавируса в Северодвинске.
К сожалению, не были приглашены руководители оборонных предприятий, северодвинских горбольниц, представители ФМБА и областной Министерства здравоохранения. Из-за этого картина реального положения дел с заражаемостью в городе корабелов, ставшая новостью номер один на информационных лентах региона, представляется неполной.
Лидер фракции «Справедливой России» в АОСД Ирина Чиркова считает такой подход формальным:
- В целом картина нерадостная. Коэффициент распространения коронавируса в Поморье превышает общероссийский. Показатель заболеваемости в Северодвинске более чем в 3 раза превышает общеобластной. Поэтому город корабелов ждёт ужесточение карантинных мер.
Проблемы по численному кадровому дефициту в поликлиниках и стационарах, а также по резонансным историям, рассказанным северодвинцами в соцсетях, Вахрушев витиевато обошёл. С конкретикой помог Роман Бузинов: в трёх стационарах Северодвинска на сегодня всего 3 свободных койки. Число диагнозов «пневмония» в 2 раза превышает аналогичные показатели последних трёх лет. Истории с неграмотной маршрутизацией больных, очередями из температурящих граждан и необходимостью самостоятельно добираться за 30 км до медорганизации действительно имеют место быть.
Оргвыводов и просчета прогнозов депутатский корпус в итоге не услышал. Жителям Северодвинска, как и всем северянам, нужны не бестолковые мероприятия для галочки, где озвучиваются общеизвестные факты, а принятие высшим законодательным органом региона конкретных значимых решений. Видимо, руководство Облсобрания на это не способно.
Кстати, вечером имела возможность лично высказать Сергею Михайловичу Миронову свою тревогу по ситуации в Северодвинске. Надеюсь, информация будет передана руководству страны и меры последуют.