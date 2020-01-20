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Без выходного. Архангельская область начнет голосовать по поправкам в Конституцию с 1 июля

Ранее предполагалось, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет вместе с Парадом Победы, назначенным на 24 июня. Этот день уже объявлен выходным.

Однако сегодня Владимир Путин сделал следующее заявление в ходе онлайн совещания с членами правительства:

-  Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами.

Глава государства считает, что месяца на подготовку вполне достаточно (с учетом мощной информационно-пропагандистской кампании на федеральных телеканалах). То есть, 1 июля.

Судя по всему, дополнительного выходного дня не будет. Голосование планируется растянуть на неделю, чтобы «не создавать толчею на избирательных участках». Зато со всеми коронавирусными предосторожностями – масками, перчатками, антисептиками… и даже одноразовыми ручками, которые будут выдавать вместе с бюллетенями.

Напомним, что в этот раз будет проведен эксперимент с онлайн голосованием, к которому часть общества относится весьма скептически.

01 июнь 17:23 | : Политика

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