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В Москве умер известный архангельский сиделец Мохнаткин

Скончался Сергей Мохнаткин. Известный диссидент и правозащитник.

Причина смерти – проблемы с позвоночником, который ему повредили в одной из архангельских колоний.

Впервые Мохнаткин, тогда просто прохожий, был осужден в 2009 году за то, что во время разгона оппозиции на Пушкинской площади в Москве вступился за женщину, которую оскорблял человек в погонах.

Помилован президентом Медведевым по «нереабилитирующим обстоятельствам». Об этом читайте в материале «Страна Мохнаткиных, или Спасибо, что живой».   

На свободу просто прохожий вышел убежденным оппозиционером.

В конце 2013-го снова был арестован, и снова по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Уже в архангельской ИК этот «богатырь» напал на сотрудника колонии, за что получил прибавку к сроку. Мохнаткин же утверждал, что сам бы избит вохрой, в следствии чего у него начались проблемы с позвоночником.

Выпущен на свободу в 2018-м. В конце прошлого года попал в больницу из-за серьезных проблем с травмированным позвоночником.

Именно так система сама себе создает непримиримых врагов…

29 май 07:41 | : Политика

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