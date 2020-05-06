В Москве умер известный архангельский сиделец Мохнаткин

Скончался Сергей Мохнаткин. Известный диссидент и правозащитник.
Причина смерти – проблемы с позвоночником, который ему повредили в одной из архангельских колоний.
Впервые Мохнаткин, тогда просто прохожий, был осужден в 2009 году за то, что во время разгона оппозиции на Пушкинской площади в Москве вступился за женщину, которую оскорблял человек в погонах.
Помилован президентом Медведевым по «нереабилитирующим обстоятельствам». Об этом читайте в материале «Страна Мохнаткиных, или Спасибо, что живой».
На свободу просто прохожий вышел убежденным оппозиционером.
В конце 2013-го снова был арестован, и снова по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Уже в архангельской ИК этот «богатырь» напал на сотрудника колонии, за что получил прибавку к сроку. Мохнаткин же утверждал, что сам бы избит вохрой, в следствии чего у него начались проблемы с позвоночником.
Выпущен на свободу в 2018-м. В конце прошлого года попал в больницу из-за серьезных проблем с травмированным позвоночником.
Именно так система сама себе создает непримиримых врагов…