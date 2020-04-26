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«Нам нужна бюджетная свобода!». 19-я сессия АрхГорДумы - как это было.

Очередная, 19-я сессия Архангельской городской Думы прошла, как и предыдущая, в новом формате. Журналисты могли следить за ее ходом только на экранах мониторов и громкой связи с залом заседаний, часть депутатов вела дискуссии через марлевые повязки.

Тем не менее, информация была представлена пресс-службой в полном объеме… как будто лично побывали.

Обычно имущественные вопросы, а также прогнозный план приватизации городских объектов вызывают повышенный интерес депутатского корпуса, ведь это реальный механизм их влияния. На этот раз согласовали передачу нежилых помещений по адресам: ул. КЛКД, д.66 (кабинет площадью 7,9 кв.м.) и ул. Аэропорт Архангельск, 2 , пом. 2-Н (площадь 19,2 кв.м.), в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Далее внесли изменения в текущий прогнозный план приватизации, добавив помещения, находящиеся на ул. Доковской (8 объектов),  пр. Дзержинского, д.13 (нежилое помещение площадью 257,2 кв.м., первый этаж, антресоль), ул. Урицкого, д.54, корп2, пом. 2-Н (подвал площадью 140,2.кв.м.) и ул. Воскресенской, д.92, пом. 8-Н (подвал площадью 169,7 кв.м.). Об использовании подвалов жилых домов в коммерческих целях много говорилось и ранее, вот результат.

А еще ряд архангельских ТОСов получит депутатским решением получат помещения для ведения административной, просветительской и прочих видов деятельности, предусмотренных их уставом.

Кстати, насчет ТОСов. Еще в марте должна была состоятся конференция по организации одного из них в Исакогорском округе, куда были делегированы депутаты Хотеновский и Коротков. По понятным причинам она была перенесена «до лучших времен». Лучшие времена наступят 21 июня в 12 часов по адресу: ул. Дежневцев, д.14. Полномочия указанных представителей городского парламента подтверждены.

Был принят от городской администрации отчет об исполнении бюджета за 2019 год.

Представлены следующие цифры - доходы в объеме 8 975 541,2 тыс. рублей, по расходы в сумме 9 113 241,2 тыс. рублей, с дефицитом в размере 137 700,0 тыс. рублей.

Депутат в ходе обсуждения отметили две главные проблемы. Первая – 10 млрд рублей для столицы области реально недостаточно. Второе -большая часть средств имеет целевое назначение, финансируется по нацпроектам, и у городской власти нет возможности перераспределить деньги на первостепенные нужды. Например, при том, что в Архангельске активно ведется строительство детсадов и школ, средств на благоустройство, содержание и уборку не хватает – все большие проекты требуют софинансирования из муниципального бюджета.

Председатель профильной комиссии Сергей Малиновский особо отметил, что 5% от собственных доходов бюджета (порядка 275 млн) уходит на оплату штрафных санкций по судебным решениям, которые город в силу обстоятельств не в состоянии исполнить. Например, 10 млрд. требуется только на судебные решения по расселению аварийного жилья… где их взять?

Представитель фракции КПРФ резюмировал, что отсутствие свободы в принятии бюджетных решений негативно сказывается на развитии Архангельска и этот вопрос нужно утрясать с коллегами из регионального парламента. Конечно, после снятия ограничительных санкций на общение.  

А еще было принято решение о снижения значений коэффициента К2 при расчете единого налога на вмененный доход в 2020 году на 50% для налогоплательщиков наиболее пострадавших отраслей. В апреле и мае перечень отраслей был дополнен федеральным правительством. В частности, в него вошли розничная торговля и деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

Данная норма задним числом начинает действовать с января и распространится на весь 2020 год. Чему городские предприниматели, находящиеся в крайне стесненных обстоятельствах, будут несомненно рады.

Всем здоровья и удачи!  

28 май 11:39 | : Политика / Экономика

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