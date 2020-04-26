Смотрим, кто придет. В правительстве Архангельской области возрождают должность замглавы по внутренней политике

На сегодняшней сессии регионального парламента была утверждена штатная должность заместителя губернатора по внутренней политике.
Ранее ВрИО главы региона Александр Цыбульский заявлял, что лично будет заниматься этим вопросом.
Напомним, при губернаторе Орлову эту должность вкупе с постом руководителя губернской администрации совмещал ушедший в отставку Алексей Андронов. Повторно утвержденный сегодня в должности вице-губернатора Ваге Петросян будет заниматься исключительно административной работой (руководитель администрации правительства).
Ранее на должность зама по внутренней прочили московского политтехнолога Дмитрия Гусева, который в итоге оказался в ранге советника. Возможно, его повысят в должности.
Однако, по сведениям редакции, уже ведутся переговоры о трудоустройстве с известными в области людьми, включая тех, кто в недалеком прошлом покинул регион.