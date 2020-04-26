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В Архангельской области с коронавирусом будут бороться рублем

Так депутаты Архангельского областного Собрания в ходе текущей сессии поддержали инициативу ВрИО губернатора Александра Цыбульского увеличить расходную часть регионального бюджета на 1,1 миллиарда рублей.

Деньги в основном пойдут на борьбу с пандемией коронавируса в регионе и ее последствиями, а также на поддержку экономики.

Комментарий министр финансов Архангельской области Елены Усачевой:

- Расходы на борьбу с COVID-19 требуют дополнительного выделения ассигнований, а также оперативного их распределения. Распределение указанных средств будет осуществляться постановлением правительства Архангельской области. Увеличение расходов предполагается произвести за счёт увеличения дефицита бюджета и привлечения коммерческих кредитов.

Наблюдатели с грустью констатируют, что сложившаяся ситуация еще долго будет «аукаться» жителям региона…

27 май 12:19 | : Политика / Экономика

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