В Архангельской области с коронавирусом будут бороться рублем

Так депутаты Архангельского областного Собрания в ходе текущей сессии поддержали инициативу ВрИО губернатора Александра Цыбульского увеличить расходную часть регионального бюджета на 1,1 миллиарда рублей.
Деньги в основном пойдут на борьбу с пандемией коронавируса в регионе и ее последствиями, а также на поддержку экономики.
Комментарий министр финансов Архангельской области Елены Усачевой:
- Расходы на борьбу с COVID-19 требуют дополнительного выделения ассигнований, а также оперативного их распределения. Распределение указанных средств будет осуществляться постановлением правительства Архангельской области. Увеличение расходов предполагается произвести за счёт увеличения дефицита бюджета и привлечения коммерческих кредитов.
Наблюдатели с грустью констатируют, что сложившаяся ситуация еще долго будет «аукаться» жителям региона…