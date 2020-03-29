Ирина Чиркова: При обсуждении объединения области и округа требуем учитывать мнение оппозиции

Обращение Председателя Архангельского регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Чирковой Ирины Александровны к жителям Архангельской области и Ненецкого автономного округа:
Главной темой политической повестки дня региона становится возможное объединение Поморья с Ненецким АО. По российскому конституционному закону решающее слово должны сказать граждане, постоянно проживающие в обоих субъектах, на своих референдумах. Сейчас же начинается разработка стратегии и условий создания нового субъекта РФ.
Считаем, что созданная в Архангельской области рабочая группа не учитывает возможности и интересы оппозиционных политических партий, которые не меньше других общественных институтов, а иногда и в большей степени ведут работу с населением, имеют свою, довольно обширную, аудиторию и критический взгляд на происходящие события. Процесс объединения - процесс, разумеется, не только экономический, но и политический. Поэтому неучтение мнения наших избирателей считаем непозволительным. В связи с этим региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ намерено активно следить и воздействовать на ход событий.
По нашему мнению, рано говорить однозначно, пользу или вред принесет объединение. Необходимы компетентные оценки, экономические расчеты, учет ошибок прошлого и четкие выкладки на будущее. Такие расчеты должны быть по всем направлениям - от пресловутых налогов (которые уже все посчитали-поделили) до здравоохранения и социальной защиты. В итоге всех этих исследований нужно увидеть три важных прогнозируемых последствия: во-первых, усиление развития обоих регионов; во-вторых, справедливое использование их потенциалов; в-третьих (и это должно быть основным), улучшение качества жизни граждан на обеих территориях. Только в таком случае вся эта идея может быть осуществлена.
Архангельское региональное отделение СР открывает публичную площадку для обсуждения вопросов, связанных с возможным объединением АО и НАО. Приглашаем к дискуссии всех депутатов от СР, активистов, наших сторонников, молодежные, общественные организации, специалистов, простых граждан. Мы предлагаем всем желающим высказать свое мнение по этому поводу. Все предложения мы готовы аккумулировать, обсуждать с экспертами и направлять в Рабочую группу по подготовке предложений по образованию в составе РФ нового субъекта и в адрес врио губернаторов Архангельской области и НАО.
Уважаемые земляки!
Ваши предложения можете направлять:
по тел. 8952-307-7360;
по электронной почте: arhsr-referendym@yandex.ru
или в нашу группу ВКонтакте vk.com/spravedlivo_arh
Руководитель «Справедливой дискуссионной площадки» - Чиркова Ирина Александровна, секретарь - Плахин Олег Сергеевич.