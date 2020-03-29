Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Ненецкого округа: Мы не хотим в Архангельскую область

Как и предполагалось ранее, главной проблемой укрупнения Архангельской области за счет присоединения Ненецкого автономного округа станет нежелание заполярных жителей терять свою бюджетную независимость и входить в состав депрессивного региона.

Коммунисты НАО уже высказались против.

Слово за широкой общественностью. Открытое обращение к ВрИО губернаторам Александру Цыбульскому и Юрию Бездудному, опубликованное в социальной сети ВКонтакте:

— Многие эксперты указывают на то, что жители НАО пострадают в существенной мере от данного решения. Население потеряет многие меры социальной поддержки, существующие в НАО и отсутствующие в Архангельской области. Существенно снизится коэффициент, применяемый при начислении зарплаты и социальных выплат. Значительную часть вопросов придется решать в Архангельской области, которая связана с НАО только авиасообщением. Жители НАО проживают в гораздо более суровых северных условиях, чем жители Архангельской области, НАО не связан с центральной частью России ж/д или автосообщением, что предопределяет высокие цены в округе. Поэтому дополнительные меры социальной поддержки являются необходимым условием выживания на этой территории.

Также жители округа выражают свое недовольство тем, что меморандум об объединении был подписан временными главами регионов без учета их мнения. О котором знал Цыбульский, ранее утверждавший, что вопрос укрупнения региона не стоит в его ближайших планах.

Впрочем, наблюдатели полагают, что финансовые вопросы, волнующие жителей НАО, могут быть решены внутренним подзаконным актами нового субъекта Федерации.   

18 май 08:07 | : Политика

Главные новости


Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
Сдать тест на коронавирус в Архангельске – мировая проблема. Рассказ очевидца
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (138)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20