Жители Ненецкого округа: Мы не хотим в Архангельскую область

Как и предполагалось ранее, главной проблемой укрупнения Архангельской области за счет присоединения Ненецкого автономного округа станет нежелание заполярных жителей терять свою бюджетную независимость и входить в состав депрессивного региона.
Коммунисты НАО уже высказались против.
Слово за широкой общественностью. Открытое обращение к ВрИО губернаторам Александру Цыбульскому и Юрию Бездудному, опубликованное в социальной сети ВКонтакте:
— Многие эксперты указывают на то, что жители НАО пострадают в существенной мере от данного решения. Население потеряет многие меры социальной поддержки, существующие в НАО и отсутствующие в Архангельской области. Существенно снизится коэффициент, применяемый при начислении зарплаты и социальных выплат. Значительную часть вопросов придется решать в Архангельской области, которая связана с НАО только авиасообщением. Жители НАО проживают в гораздо более суровых северных условиях, чем жители Архангельской области, НАО не связан с центральной частью России ж/д или автосообщением, что предопределяет высокие цены в округе. Поэтому дополнительные меры социальной поддержки являются необходимым условием выживания на этой территории.
Также жители округа выражают свое недовольство тем, что меморандум об объединении был подписан временными главами регионов без учета их мнения. О котором знал Цыбульский, ранее утверждавший, что вопрос укрупнения региона не стоит в его ближайших планах.
Впрочем, наблюдатели полагают, что финансовые вопросы, волнующие жителей НАО, могут быть решены внутренним подзаконным актами нового субъекта Федерации.