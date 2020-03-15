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Меморандум об объединении Архангельской области с НАО подписан!

Об этом только что сообщили информагентства с ссылкой на информацию ТАСС.

«Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Теперь документы об объединении (политическое и экономическое обоснование) уйдут на рассмотрение в Кремль.

И, если там дадут отмашку, процесс пошел. Поддержка 2/3 областных и окружных депутатов, референдум населения и т.д.

13 май 15:49 | : Политика

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