Меморандум об объединении Архангельской области с НАО подписан!

Об этом только что сообщили информагентства с ссылкой на информацию ТАСС.
«Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».
Теперь документы об объединении (политическое и экономическое обоснование) уйдут на рассмотрение в Кремль.
И, если там дадут отмашку, процесс пошел. Поддержка 2/3 областных и окружных депутатов, референдум населения и т.д.