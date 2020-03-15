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Информационно-аналитический портал
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Оксана Катовская назначена директором департамента информации администрации Архангельской области

Оксана Катовская из НАО представлена прессе как новый директор департамента информации в ранге заместителя руководителя губернской администрации.

Два последних ее предшественника на этой должности – Олег Ипатов (вернулся возглавлять информационно-аналитическое Управление) и Иван Новиков (ныне руководитель регионального политсовета партии "Единая Россия").

Напомним, до этого Оксана Катовская работала личным пресс-секретарем у… того же губернатора Цыбульского, но в НАО. В ненецких СМИ человек известный.   

13 май 14:22 | : Политика

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