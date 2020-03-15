Оксана Катовская назначена директором департамента информации администрации Архангельской области

Оксана Катовская из НАО представлена прессе как новый директор департамента информации в ранге заместителя руководителя губернской администрации.
Два последних ее предшественника на этой должности – Олег Ипатов (вернулся возглавлять информационно-аналитическое Управление) и Иван Новиков (ныне руководитель регионального политсовета партии "Единая Россия").
Напомним, до этого Оксана Катовская работала личным пресс-секретарем у… того же губернатора Цыбульского, но в НАО. В ненецких СМИ человек известный.