Ужель та самая Оксана? В правительстве региона вот-вот появится новый замгубернатора

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, в последний предпраздничный день… или чуть позже журналистскому сообществу представят нового заместителя губернатора – директора департамента информации.
Напомним, предыдущий глава «министерства правды» Олег Ипатов уже подал прошение об отставке и переходит на свою прежнюю должность начальника информационно-аналитического управления.
Его пост займёт Оксана Катовская, которую ранее прочили на место личного пресс-секретаря Александра Цыбульского, в этом качестве она работала с врио губернатора в Нарьян-Маре.
Возможно, Оксана, известная своей высокой трудоспособностью, какое-то время будет совмещать две эти должности (как не раз случалось в истории областной администрации) с учётом дефицита проверенных кадров у нового главы региона.
Как мы анонсировали ранее, Катовская прибыла в Архангельск в последний апрельский день и пока входит в курс местных дел.
Журналистское сообщество замерло в ожидании…