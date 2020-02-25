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Ужель та самая Оксана? В правительстве региона вот-вот появится новый замгубернатора

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, в последний предпраздничный день… или чуть позже журналистскому сообществу представят нового заместителя губернатора – директора департамента информации.

Напомним, предыдущий глава «министерства правды» Олег Ипатов уже подал прошение об отставке и переходит на свою прежнюю должность начальника информационно-аналитического управления.

Его пост займёт Оксана Катовская, которую ранее прочили на место личного пресс-секретаря Александра Цыбульского, в этом качестве она работала с врио губернатора в Нарьян-Маре.

Возможно, Оксана, известная своей высокой трудоспособностью, какое-то время будет совмещать две эти должности (как не раз случалось в истории областной администрации) с учётом дефицита проверенных кадров у нового главы региона.

Как мы анонсировали ранее, Катовская прибыла в Архангельск в последний апрельский день и пока входит в курс местных дел.

Журналистское сообщество замерло в ожидании…

07 май 15:23 | : Политика

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