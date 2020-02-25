Рейтинг Орлова: Александр Цыбульский на 45-м месте

Агентство политических и экономических коммуникаций (директор Дмитрий Орлов) обнародовало апрельский рейтинг глав российских регионов.
Эксперты особо отмечают, что в этот раз на оценку деятельности того или иного губернатора влияло развитие пандемии коронавируса на их территории, вплоть до уходов в отставку. Это относилось практически ко всем, но только не к лидерам.
Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Сангкт-Петербург).
Последние три: Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Сергей Фургал (Хабаровский край), Валентин Коновалов (Хакасия).
ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на 45-м месте.
Обращаем внимание читателей на то, что нижние позиции рейтинга АПЭК стабильно занимают губернаторы, не являющиеся членами «Единой России». Такой ненавязчивый политический месседж…