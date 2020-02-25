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Рейтинг Орлова: Александр Цыбульский на 45-м месте

Агентство политических и экономических коммуникаций (директор Дмитрий Орлов) обнародовало апрельский рейтинг глав российских регионов.

Эксперты особо отмечают, что в этот раз на оценку деятельности того или иного губернатора влияло развитие пандемии коронавируса на их территории, вплоть до уходов в отставку. Это относилось практически ко всем, но только не к лидерам.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Сангкт-Петербург).

Последние три: Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Сергей Фургал (Хабаровский край), Валентин Коновалов (Хакасия).

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на 45-м месте.

Обращаем внимание читателей на то, что нижние позиции рейтинга АПЭК стабильно занимают губернаторы, не являющиеся членами «Единой России». Такой ненавязчивый политический месседж…  

06 май 12:34 | : Политика

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