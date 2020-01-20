ТОП-5 самых состоятельных депутатов Архангельской области за 2019 год

В сложные для страны и мира дни пандемии коронавируса, когда реальные доходы населения неуклонно падают из-за введенных ограничений для бизнеса, официальный сайт Архангельского областного Собрания разместил информацию о доходах депутатов, основанную на поданных ими декларациях.
Первое место занимает соучредитель строительного холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов (ЕР) с годовым доходом в 575 млн. руб.
На втором месте с большим отрывом гендиректор многопрофильной фирмы «Контакт Поморье» Лариса Сергеева (ЛДПР) с 63 млн. рублей.
Третье место занимает известный предприниматель от торговли, медицины, а с недавних пор еще и ресторатор Михаил Авалиани (ЕР) - 55 млн. руб.
Четвертое место – Виктор Заря (ЕР) – 20 млн. руб.
Пятое – Надежда Виноградова (КПРФ) – 12.7 млн. руб.
Стоит отметить, что у большинства лидеров рейтинга еще и дражайшие половины весьма небедные люди.
Уточняем – приведенные выше данные относятся к относительно благополучному 2019-м году. Еще неизвестно, что покажет кризисный 2020-й.
Хотя… поговорку про жидкие щи и мелкий жемчуг еще никто не опроверг.