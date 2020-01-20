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ТОП-5 самых состоятельных депутатов Архангельской области за 2019 год

В сложные для страны и мира дни пандемии коронавируса, когда реальные доходы населения неуклонно падают из-за введенных ограничений для бизнеса, официальный сайт Архангельского областного Собрания разместил информацию о доходах депутатов, основанную на поданных ими декларациях.

Первое место занимает соучредитель строительного холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов (ЕР) с годовым доходом в 575 млн. руб.

На втором месте с большим отрывом гендиректор многопрофильной фирмы «Контакт Поморье» Лариса Сергеева (ЛДПР) с 63 млн. рублей.

Третье место занимает известный предприниматель от торговли, медицины, а с недавних пор еще и ресторатор Михаил Авалиани (ЕР)  - 55 млн. руб.

Четвертое место – Виктор Заря (ЕР) – 20 млн. руб.

Пятое – Надежда Виноградова (КПРФ) – 12.7 млн. руб.

Стоит отметить, что у большинства лидеров рейтинга еще и дражайшие половины весьма небедные люди.

Уточняем – приведенные выше данные относятся к относительно благополучному 2019-м году. Еще неизвестно, что покажет кризисный 2020-й.

Хотя… поговорку про жидкие щи и мелкий жемчуг еще никто не опроверг.

04 май 08:37 | : Политика / Экономика

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