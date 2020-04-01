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Президент: Отдыхаем до 12-го, выходим на работу поэтапно

В своем очередном обращении к нации, президент страны сообщил о своем решении продлить выходные до конца майских праздников, по 11 число включительно.

То есть, 6, 7, 8 будут нерабочими днями, за которые обещано выплатить заработную плату в полном объеме.

При этом глава государства отдал на волю главам региона самостоятельно определять угрозу опасности пандемии, и исходя из этого принимать экономические решения.

Попутно российский народ узнал, что отечественная медицинская промышленность переживает настоящий бум – только производство ИВЛ за месяц увеличилось в 10 с лишним раз, и в ближайший месяц вырастет еще в 3 раза. А уж марлевые маски…

Единственное, что требуется от граждан – дисциплина, спокойствие и выдержка…

28 апрель 18:04 | : Политика

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