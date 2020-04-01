Президент: Отдыхаем до 12-го, выходим на работу поэтапно

В своем очередном обращении к нации, президент страны сообщил о своем решении продлить выходные до конца майских праздников, по 11 число включительно.
То есть, 6, 7, 8 будут нерабочими днями, за которые обещано выплатить заработную плату в полном объеме.
При этом глава государства отдал на волю главам региона самостоятельно определять угрозу опасности пандемии, и исходя из этого принимать экономические решения.
Попутно российский народ узнал, что отечественная медицинская промышленность переживает настоящий бум – только производство ИВЛ за месяц увеличилось в 10 с лишним раз, и в ближайший месяц вырастет еще в 3 раза. А уж марлевые маски…
Единственное, что требуется от граждан – дисциплина, спокойствие и выдержка…