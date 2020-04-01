Федеральные СМИ: Объединение Архангельской области и НАО начнется уже этой осенью

Федеральные средства массовой информации с ссылкой на свои «кремлевские источники» сообщают, что укрупнение региона – практически решенный вопрос.
«Коммерсант» от 25.04: …процесс объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области может начаться уже после выборов губернатора области, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября этого года.
Как известно, по Конституции процесс объединения может начаться только после проведения референдума, на котором большинство избирателей обоих субъектов Федерации должны ответить «да». Эксперты полагают, что референдумы могут совместить с губернаторскими выборами в обоих, пока раздельных, регионах.
По консолидированному мнению наблюдателей, такими публикациями в авторитетных СМИ Кремль дает понять населению – решение принято, смиритесь.
Напомним, ВРиО губернатора Александр Цыбульский, перешедший из НАО в Архангельскую область на ту же должность, на вопросы об объединении пока отвечает уклончиво, в стиле «поживем – увидим».
В тоже время жители округа через соцсети обращаются к своему бывшему главе – «не губи, кормилец!», все-таки их регион – донор федерального бюджета.
Впрочем, и у жителей области при сегодняшней цене на нефть могут закрасться сомнения в выгодности такого объединения…. неизвестно, кто кого кормить будет.
Немного истории: С 2003 по 2008 год федеральные власти активно поощряли объединение экономически взаимосвязанных регионов. Прекратили существование шесть из десяти автономных округов. Так, процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край занял два года: в 2003 году там прошли референдумы, а Пермский край появился на карте России только в 2005 году. Поглощение Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского АО Красноярским краем проходило с 2005 по 2007 год. Тогда же Камчатская область поглотила Корякский АО. И только объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа заняло год — с марта 2007 по март 2008 года.