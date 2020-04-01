Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ирина Чиркова: «Бюджетные средства иногда попадают в нечестные руки». По следам сессии АОСД

Глава фракции «Справедливая Россия» Ирина Чиркова считает одним из самых острых моментов последней сессии Архангельского областного Собрания отчет председателя Контрольно-счетной палаты региона:

- Этот орган провёл в 2019 году 82 проверочных мероприятия (рост на 30%). То, что бюджетные средства иногда попадают в непрофессиональные и нечестные руки, Александр Дементьев подтвердил. В использовании порядка 175 млн рублей найдены признаки ущерба, принесённого областной казне. На 617 тыс рублей наложены штрафные санкции, в том числе на должностных лиц - 180 тыс. В следственные органы передано 23 комплекта документов с признаками уголовно наказуемых деяний. В 129 арбитражных судебных делах КПС была привлечена третьей стороной. Множество нарушений финансовой дисциплины допущены по неграмотности, непрофессиональности.

В своём выступлении после доклада КСП я не смогла удержаться и не напомнить коллегам, какую партию представляет большая часть чиновников, руководителей и других ответственных за бюджетные средства лиц. Может, потому они вольготно обращаются с казенными средствами, что дурной пример им показывают на самом верху региона. Все мы помним истории про сувениры, заказываемые Администрацией Губернатора, - солонки за 95 тысяч рублей или фотоальбом за миллион. Или «избранные» фирмы, которым отдают контракты по социальным стройкам на миллиарды рублей, а те не справляются. Или корпорации развития, куда вложены огромные средства без отчетов об эффективности деятельности.

Так же депутат посетовала, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе личный прием граждан ограничен… но работа над совершенством законов и по запросам от населения продолжается.

24 апрель 08:32 | : Политика / Экономика

Главные новости


Юсуп Разыков: «Есть время заглянуть в себя». Кино времён самоизоляции
Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (245)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20