Ирина Чиркова: «Бюджетные средства иногда попадают в нечестные руки». По следам сессии АОСД

Глава фракции «Справедливая Россия» Ирина Чиркова считает одним из самых острых моментов последней сессии Архангельского областного Собрания отчет председателя Контрольно-счетной палаты региона:
- Этот орган провёл в 2019 году 82 проверочных мероприятия (рост на 30%). То, что бюджетные средства иногда попадают в непрофессиональные и нечестные руки, Александр Дементьев подтвердил. В использовании порядка 175 млн рублей найдены признаки ущерба, принесённого областной казне. На 617 тыс рублей наложены штрафные санкции, в том числе на должностных лиц - 180 тыс. В следственные органы передано 23 комплекта документов с признаками уголовно наказуемых деяний. В 129 арбитражных судебных делах КПС была привлечена третьей стороной. Множество нарушений финансовой дисциплины допущены по неграмотности, непрофессиональности.
В своём выступлении после доклада КСП я не смогла удержаться и не напомнить коллегам, какую партию представляет большая часть чиновников, руководителей и других ответственных за бюджетные средства лиц. Может, потому они вольготно обращаются с казенными средствами, что дурной пример им показывают на самом верху региона. Все мы помним истории про сувениры, заказываемые Администрацией Губернатора, - солонки за 95 тысяч рублей или фотоальбом за миллион. Или «избранные» фирмы, которым отдают контракты по социальным стройкам на миллиарды рублей, а те не справляются. Или корпорации развития, куда вложены огромные средства без отчетов об эффективности деятельности.
Так же депутат посетовала, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе личный прием граждан ограничен… но работа над совершенством законов и по запросам от населения продолжается.