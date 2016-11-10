В Правительстве Архангельской области появился новый руководитель

Как и прогнозировали наши наблюдатели, утверждение областными депутатами Ваге Петросяна в должности вице-губернатора - руководителя аппарата губернской администрации не встретила сложностей… все-таки коллега. Только что его кандидатура была утверждена на проходящей в эти минуты сессии АОСД.
Напомним, в последние полтора года директор аэропорта «Архангельск» совмещал свою профессиональную деятельность с законотворческой – возглавлял в областном Собрании Комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре.
В итоге освобождаются два кресла. Кто займет второе – вопрос чисто технический, очередность в «Единой России». Беспокойство вызывает первый… в социальных сетях уже высказывали опасения, что со сменой руководителя работы по реконструкции главных воздушных ворот региона могут потерять заданный темп.
О непростой истории Ваге Самвеловича Петросяна читайте здесь.