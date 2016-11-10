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В Правительстве Архангельской области появился новый руководитель

Как и прогнозировали наши наблюдатели, утверждение областными депутатами Ваге Петросяна в должности вице-губернатора - руководителя аппарата губернской администрации не встретила сложностей… все-таки коллега. Только что его кандидатура была утверждена на проходящей в эти минуты сессии АОСД.

Напомним, в последние полтора года директор аэропорта «Архангельск» совмещал свою профессиональную деятельность с законотворческой – возглавлял в областном Собрании Комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре.

В итоге освобождаются два кресла. Кто займет второе – вопрос чисто технический, очередность в «Единой России». Беспокойство вызывает первый… в социальных сетях уже высказывали опасения, что со сменой руководителя работы по реконструкции главных воздушных ворот региона могут потерять заданный темп.

О непростой истории Ваге Самвеловича Петросяна читайте здесь.

22 апрель 10:24 | : Политика

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