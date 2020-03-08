Рейтинг КПД депутатов ГосДумы расстроит народных избранников от Архангельской области

Не все депутаты одинаково полезны…
Рейтинг «коэффициента полезности» составили известные московские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.
В девятом выпуске оценивалась активность депутатов при работе над поправками в Конституцию РФ.
В ТОП-50 от нашего региона вошла только вице-спикер Ольга Епифанова… и то на самой «полосе отсечения» - 49 место.
134-ю строчку рейтинга занимает Дмитрий Юрков с КПД 25.98.
На 298 месте Елена Вторыгина (20.34).
На 333-м Андрей Палкин (19.73). В его случае наблюдатели удивляются, почему не на последнем, деятельность этого представителя региона покрыта густой завесой тайны.
Напомним, всего в Государственной Думе заседают 450 депутатов от всех регионов России.
По мнению местных наблюдателей, следующие выборы в нижнюю палату российского парламента в Поморье пройдут в горячих баталиях и с новыми лицами.