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Рейтинг КПД депутатов ГосДумы расстроит народных избранников от Архангельской области

Не все депутаты одинаково полезны…

Рейтинг «коэффициента полезности» составили известные московские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.

В девятом выпуске оценивалась активность депутатов при работе над поправками в Конституцию РФ.

В ТОП-50 от нашего региона вошла только вице-спикер Ольга Епифанова… и то на самой «полосе отсечения» - 49 место.

134-ю строчку рейтинга занимает Дмитрий Юрков с КПД 25.98.

На 298 месте Елена Вторыгина (20.34).

На 333-м Андрей Палкин (19.73). В его случае наблюдатели удивляются, почему не на последнем, деятельность этого представителя региона покрыта густой завесой тайны.

Напомним, всего в Государственной Думе заседают 450 депутатов от всех регионов России.

По мнению местных наблюдателей, следующие выборы в нижнюю палату российского парламента в Поморье пройдут в горячих баталиях и с новыми лицами.

17 апрель 14:25 | : Политика

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