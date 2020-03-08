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Из правительства Архангельской области уходит первый министр. На пенсию

Как стало известно редакции от собственных источников в областной администрации, заявление об уходе на стол ВРИО губернатора положил министр связи и информационных технологий Николай Родичев.

Слухи, распространяемые в соцсетях, что ранее тоже самое сделали заместители экс-главы региона Алексей Алсуфьев и Алексей Андронов, но их отставки не приняты, пока не получили подтверждения.

Николаю Родичеву 65 лет, и его уход вполне можно объяснить пенсионным возрастом.

Впрочем, наблюдатели не исключают, что Николай Петрович реально оценил свои силы и возможности при продвинутом в плане информационных технологий начальнике.

Николай Родичев пришел в правительство Архангельской области из Архангельского филиала ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». До этого он всю жизнь занимался радиосвязью и телекоммуникациями.

Пост министра в ранге и.о. займет его заместитель в правительстве Виктор Шамов.

16 апрель 07:27 | : Политика

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