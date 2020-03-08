Из правительства Архангельской области уходит первый министр. На пенсию

Как стало известно редакции от собственных источников в областной администрации, заявление об уходе на стол ВРИО губернатора положил министр связи и информационных технологий Николай Родичев.
Слухи, распространяемые в соцсетях, что ранее тоже самое сделали заместители экс-главы региона Алексей Алсуфьев и Алексей Андронов, но их отставки не приняты, пока не получили подтверждения.
Николаю Родичеву 65 лет, и его уход вполне можно объяснить пенсионным возрастом.
Впрочем, наблюдатели не исключают, что Николай Петрович реально оценил свои силы и возможности при продвинутом в плане информационных технологий начальнике.
Николай Родичев пришел в правительство Архангельской области из Архангельского филиала ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». До этого он всю жизнь занимался радиосвязью и телекоммуникациями.
Пост министра в ранге и.о. займет его заместитель в правительстве Виктор Шамов.