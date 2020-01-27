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Назло коронавирусу. В поселках Архангельской области продолжается борьба за власть

В официальной группе властей Вельского района (социальная сеть ВКонтакте.) появилось сообщение о конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы МО «Тегринское», включающее в себя поселок Верхопуйский (394 жителя) и поселок Тегозеро (1160).

Заявки на участие в конкурсе поступили от действующего главы Тегринского поселения Людмилы Дроздовой и её помощника Галины Поповой.

Наблюдатели надеются увидеть жесткую и бескомпромиссную схватку двух планов по развитию и управлению территорией.

Напомним, заседание местного Совета депутатов по определению победителя планируется провести уже в мае текущего года. Если карантин позволит…

13 апрель 08:57 | : Политика

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