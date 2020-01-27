Назло коронавирусу. В поселках Архангельской области продолжается борьба за власть

В официальной группе властей Вельского района (социальная сеть ВКонтакте.) появилось сообщение о конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы МО «Тегринское», включающее в себя поселок Верхопуйский (394 жителя) и поселок Тегозеро (1160).
Заявки на участие в конкурсе поступили от действующего главы Тегринского поселения Людмилы Дроздовой и её помощника Галины Поповой.
Наблюдатели надеются увидеть жесткую и бескомпромиссную схватку двух планов по развитию и управлению территорией.
Напомним, заседание местного Совета депутатов по определению победителя планируется провести уже в мае текущего года. Если карантин позволит…