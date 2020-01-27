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Умом министра не понять. Правительство России решительно борется с дешевым бензином

В трудные для всех минуты эпидемиологического коллапса министр энергетики из нового состава российского правительства Александр Новак решил поддержать не потребителя, а нефтеперерабатывающие заводы и бензиновых трейдеров.

Глава Минэнерго предлагает ввести полугодовой мораторий на ввоз в Россию дешевого бензина, дабы «поддержать отечественного производителя». Напомним, за последние месяцы во всех нормальных странах горючее значительно подешевело вслед за падением мировых цен на нефть. Параллельно упали и доходы граждан из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

В ответ фронтмен рок-группы «Ленинград», недавно подавшийся в политику Сергей Шнуров высмеял чиновника, сравнив иностранных производителей бензина с печенегами (по Путину) и предложил вернуть из советских времен талоны на отечественный бензин, дабы сбалансировать на него спрос. «Зачем тебе вообще бензин? Можно в долги залезть. ***** (Иди) в ближайший магазин, пока бабосы есть».

13 апрель 07:28 | : Политика / Экономика / Скандалы

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