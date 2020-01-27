Северодвинский лидер протеста Мандрыкин облажался со сбором подписей

Напомним, доселе неприметный риэлтор, зарабатывающий свою копеечку на продаже не им построенных квартир, буквально ворвался в политику на волне антимусорного движения – о нем стали писать не только в соцсетях. Мало того, Олег Мандрыкин выиграл интернет-голосование по выборам единого кандидата от несистемной оппозиции в губернаторы Архангельской области (правда, после дисквалификации первых двух лидеров).
Ну и как тут было не почувствовать себя «вождем народа»?!
А тут и мусорный напряг спал (возможно, на время). Неутомимый Мандрыкин стал бороться с городской застройкой («пчелы против меда»), собирая подписи у жителей Северодвинска. И тут он серьезно облажался… слово нашим коллегам по Ассоциации «Вольно дело» из ИА «Беломорканал»:
Кроме Олега Мандрыкина, лично подписавшего обращение от 24 марта, никто из организаторов сбора подписей не указан. А они – точно есть?
В «шапке» обращения поименованы в качестве адресатов органы исполнительной и законодательной власти Архангельской области и Северодвинска. Однако, по состоянию на сегодня, 7 апреля, никуда, кроме северодвинского горсовета, обращение так и не дошло. (Как-то это сильно анекдотично напоминает «многия, громогласныя и безответныя» послания другого северодвинского «протестанта», Петра Васильева. Уже не помним, дошло у садовода всея Руси до «Спортлото», или нет?). Олег Анатольевич повсюду за пару дней не поспел? Тогда можно понять и даже пожалеть. А потом – вот беда - режим самоизоляции грянул!
Что касается сбора подписей, на листах, вместе со многими другими деталями, отсутствует обязательное предупреждение, что каждый из подписавшихся даёт своё личное согласие на обработку персональных данных. А подписные листы, приложенные к обращению, напомним, уже предложены третьим лицам. Последнее, думаем, может заинтересовать Роскомнадзор и прокуратуру.
Пока же - снова дивимся, куда подевалась выспренняя щепетильность Олега Мандрыкина? Ведь как подменили! Зачем ему было в очередной раз так подставлять себя, своих единомышленников, а также всех тех северодвинцев, подписи и данные о которых собраны на 136-ти листах? Или это сделал вовсе не он?
Подробно о сути проблемы, раздутой Мандрыкиным, можно прочитать здесь.
Наблюдатели от нашей редакции констатируют, что после отставки губернатора Орлова, за что так долго боролся региональный протестник, лидеры этого движения почувствовали себя не удел и в срочном порядке ищут другие объекты критики для собственного самовыражения. Так что шальной северодвинский риэлтер… это только начало.