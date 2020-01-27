"Время всё и всех расставит по местам". Депутат об отставке Орлова и назначении Цыбульского

Депутат областного Собрания от ЛДПР, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Михаил Завьялов считает, что отставка с поста губернатора Игоря Орлова и назначение на этот пост временно исполняющим обязанности Александра Цыбульского может в будущем способствовать более динамичному развитию региона.
- Игорь Анатольевич Орлов в моем лично понимании не был абсолютно плохим или очень хорошим губернатором, - пояснил Михаил Завьялов. - Понятно, что по его рейтингу у жителей области сокрушительный удар нанесла ситуация с Шиесом. Были и многие другие ошибки, неосторожные высказывания, неправильные, на мой взгляд, решения.
Сделал интересное наблюдение - губернатора Орлова «отправляли в отставку» едва ли не с первого года его руководства областью, начиная с его непопулярной инициативы отменить региональные льготы ветеранам в 2013 году... Тем не менее, экономика региона все последующие годы, как это ни странно, шла вверх, правда, если судить только по доходам бюджета. То есть по экономическим показателям регион был далеко не самым худшим в стране... К сожалению, на благосостоянии большинства северян прямо это особо не отразилось, но, тем не менее, цифры показывали рост по многим позициям.
Главное, как мне кажется, чего так и не смог добиться теперь уже экс-губернатор - сформировать по-настоящему профессиональную и работоспособную команду, а именно те люди, с которыми все 8 лет работал Орлов, привели к такому вот финалу.
Что касается вновь назначенного врио - очень непростые условия сейчас для него. Не склонен в данный момент обсуждать предстоящие губернаторские выборы и позицию ЛДПР по ним, не та сейчас ситуация. Надо не о выборах думать, не о росте цен на лимоны и имбирь - нужно каждому по мере своих сил и возможностей способствовать недопущению распространения коронавирусной заразы, минимизации потерь, убытков и так далее. Вот о чем надо думать! Надо смотреть, чтоб никто не пытался наживаться на медицинских препаратах, на продуктах первой необходимости, а уже, знаю, есть ссобщения о резких скачках цен на хлеб. Пожалуй, сейчас именно то время, когда любую политику надо отставить в сторону. Как поведёт себя, как покажет вновь назначенный врио губернатора, думаю, все мы вскоре увидим.
Отмечу лишь пару ключевых, на мой взгляд, моментов. Ситуация с эпидемией заставит нового руководителя региона мобилизовать все силы и средства сначала на обеспечение безопасности граждан, лечение заболевших, на помощь малому и среднему бизнесу, помощь людям, многие из которых уже оказались и, возможно, окажутся в сложных обстоятельствах. Затем надо будет восстанавливать экономику. Все это потребует нестандартных, четких управленческих решений. И здесь, убеждён, без кадровой встряски не обойдётся. И именно в ней я на данный момент вижу положительную для региона перспективу. Надеюсь, уже полученный опыт работы в должности губернатора НАО поможет новому врио губернатора Архангельской области быстро разобраться в нашем политическом болоте и не вестись на провокации некоторых весьма недалёких местных политиканов. Пусть они дальше мониторят цены на имбирь, пользы нет, но «и вреда, однако, тоже никакого».