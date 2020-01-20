Объединителя представили. Полпред в СЗФО Гуцан сказал о неотделимости области и округа

Как сообщалось ранее, представление ВРИО губернатора Архангельской области Александра Цыбульского прошло в режиме эпидемиологической видеоконференции.
Волне протокольное мероприятие. Александр Гуцан слелал акцент на деловых способностях нового главы региона:
— Все свои знания и полученный ранее опыт Александру Цыбульскому предстоит применить для развития Архангельской области. Необходим комплексный подход к реализации национальных проектов, решению задач, направленных на социальное благополучие граждан и стабильный экономический рост в регионе.
В дальнейшем он сделал ожидаемый упор на непростой ситуации, в которой Цыбульский принимает на себя ответственность за область в условиях пандемии коронавируса:
- Эпидемиологическая ситуация, которая складывается в стране и мире, накладывает свой отпечаток на состояние экономики. Крайне важно приложить все усилия, чтобы жители Архангельской области чувствовали заботу и внимание органов власти. В первую очередь в непростой ситуации необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу.
Однако особого внимания, по мнению редакции, заслуживают слова полпреда о том, что два субъекта Российской Федерации, откуда убыл и куда прибыл им представляемый, неотделимы друг от друга. То, что область и округ тесно связаны и экономически, и культурно, и политически, и без того хорошо известно каждому.
В ответном слове Александр Цыбульский похвалил северян за твердость характера и пообещал в кратчайшие сроки заслужить их доверие.