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Объединителя представили. Полпред в СЗФО Гуцан сказал о неотделимости области и округа

Как сообщалось ранее, представление ВРИО губернатора Архангельской области Александра Цыбульского прошло в режиме эпидемиологической видеоконференции.

Волне протокольное мероприятие. Александр Гуцан слелал акцент на деловых способностях нового главы региона:

— Все свои знания и полученный ранее опыт Александру Цыбульскому предстоит применить для развития Архангельской области. Необходим комплексный подход к реализации национальных проектов, решению задач, направленных на социальное благополучие граждан и стабильный экономический рост в регионе.

В дальнейшем он сделал ожидаемый упор на непростой ситуации, в которой Цыбульский принимает на себя ответственность за область в условиях пандемии коронавируса:

- Эпидемиологическая ситуация, которая складывается в стране и мире, накладывает свой отпечаток на состояние экономики. Крайне важно приложить все усилия, чтобы жители Архангельской области чувствовали заботу и внимание органов власти. В первую очередь в непростой ситуации необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу.

Однако особого внимания, по мнению редакции, заслуживают слова полпреда о том, что два субъекта Российской Федерации, откуда убыл и куда прибыл им представляемый, неотделимы друг от друга. То, что область и округ тесно связаны и экономически, и культурно, и политически, и без того хорошо известно каждому.

В ответном слове Александр Цыбульский похвалил северян за твердость характера и пообещал в кратчайшие сроки заслужить их доверие.

03 апрель 16:51 | : Политика

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