Цыбульский уже в Архангельске!

Как сообщили наши коллеги из ИА «Эхо севера», ВРИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в 13.30 по мск прибыл в столицу Поморья все-таки из Нарьян-Мара, где он душевно прощался с уже бывшими подчиненными и всем ненецким народом.
В программе обед в обществе экс-губернатора Орлова и действующего полпреда в СЗФО Гуцана, далее – видеопредставление чиновникам администраций и депутатскому корпусу.
Особое внимание коллеги обратили на то, что подбросивший Цыбульского частный самолет принадлежит главе «Северстали». Этим они как бы намекают на интерес миллиардера Мордашева к архангельскому лесу… хотя с другой стороны у местных олигархов просто нет своего авиатранспорта для межрегиональных перелетов.
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