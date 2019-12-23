Золотой наш человек. Раскрыта тайна статуи Ленина в Соломбале

Долгое время памятник вождю мирового пролетариата на площади Терехина в Архангельске был своеобразным сейфом для «золота партии».
Еще с начала 90-х после запрета деятельности КПСС на территории Российской Федерации, подписанного тогдашним президентом Ельциным, ходили слухи, что знаменитое «золото партии» было распределено между региональными коммунистическими структурами и спрятано «в надежных местах».
В середине нулевых рядом региональных СМИ высказывались предположения, что хранилищем архангельской части стал памятник Ильичу, стоящий на центральной площади Архангельска. Но, как выяснилось совсем недавно, партийного золота оказалось не так много… да и место на самом виду.
Под «сейф» была выбрана неказистая гипсовая фигура вождя в Соломбале, на которую, кроме посвященных, никто не обращал особого внимания.
Этим и объясняется ее частичное разрушение, правопреемникам КПСС периодически требуются средства на оперативные расходы. Вот и отколупывали понемножку.
Впрочем, черные кладоискатели могут не беспокоиться. После недавней информации о том, что упомянутой статуи предстоит реставрация, прозвучавшей в ходе последней пресс-конференции с мэром областной столицы Игорем Годзишем, золото под покровом ночи в срочном порядке было изъято и перепрятано… в еще более надежном месте (инсайдерская информация от фракции КПРФ в областном Собрании).