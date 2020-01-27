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Разборки в мусорном протесте: Архангельский «штаб Навального» дисквалифицирован из движения «Стоп-Шиес»

Разборки на митинге 15 марта в Архангельске, когда нескольких активистов, представлявших различные политические движения, не допустили на трибуну, имели свое продолжение.

Коммюнике протеста:

 Голосованием представителей инициативных групп и общественных движений — участников межрегиональной экологической Коалиции «СТОП-ШИЕС» — принято решение об исключении из Коалиции Архангельского штаба Навального в лице его представителя — Андрея Боровикова.

К сожалению, действиями Андрея Боровикова протестному движению был нанесён репутационный и организационный ущерб.

Результаты голосования:
«За» исключение — 23.
«Против» исключения — 4.
«Воздержались» — 4.

Решение ПРИНЯТО.

Напомним, штаб Навального в столице Поморья был распущен еще в 2018 году. Соответственно, кончилось его централизованное финансирование, а часть активистов (Песков, Секушин и пр.) разбрелись по другим протестным движения.

Часть лидеров протеста, опрошенных коллегами из других изданий, с видимым удовольствием относятся к дисквалификации «навальнят2, по крайней мере, о ней не сожалеют.

В связи с происходящим, наблюдатели от редакции называют «Стоп-Шиес» не только экологическим движением, но также политическим и предпринимательским.

27 март 12:03 | : Политика / Скандалы

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