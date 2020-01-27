Разборки в мусорном протесте: Архангельский «штаб Навального» дисквалифицирован из движения «Стоп-Шиес»

Разборки на митинге 15 марта в Архангельске, когда нескольких активистов, представлявших различные политические движения, не допустили на трибуну, имели свое продолжение.
Коммюнике протеста:
Голосованием представителей инициативных групп и общественных движений — участников межрегиональной экологической Коалиции «СТОП-ШИЕС» — принято решение об исключении из Коалиции Архангельского штаба Навального в лице его представителя — Андрея Боровикова.
К сожалению, действиями Андрея Боровикова протестному движению был нанесён репутационный и организационный ущерб.
Результаты голосования:
«За» исключение — 23.
«Против» исключения — 4.
«Воздержались» — 4.
Решение ПРИНЯТО.
Напомним, штаб Навального в столице Поморья был распущен еще в 2018 году. Соответственно, кончилось его централизованное финансирование, а часть активистов (Песков, Секушин и пр.) разбрелись по другим протестным движения.
Часть лидеров протеста, опрошенных коллегами из других изданий, с видимым удовольствием относятся к дисквалификации «навальнят2, по крайней мере, о ней не сожалеют.
В связи с происходящим, наблюдатели от редакции называют «Стоп-Шиес» не только экологическим движением, но также политическим и предпринимательским.