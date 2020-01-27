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"Миллион незапланированных абортов". Не все россияне обрадовались нерабочей неделе

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что думают экономически активные россияне о решении Президента России Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны из 328 населенных пунктов.

60% россиян поддержали заявление Путина. Женщины поддерживают решение Президента чаще мужчин: 68% против 54%.

При этом чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и лишь 48% среди тех, кому 45 лет и более.

20% не одобряют решение Президента России. Еще 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.

«Решение о нерабочей неделе – это практически убийство малого и среднего бизнеса в России. Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путём. Можем потерять сотни и сотни тысяч людей: инфаркты, самоубийства, криминал, убийства на бытовой почве и миллион незапланированных абортов. При этом естественно, что обычные люди будут поддерживать возможность отдохнуть лишнюю неделю», - считает основатель SuperJob Алексей Захаров.

26 март 09:32 | : Политика

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