Путин: Хроника публичного одиночества. О чём шепчут поправки к Конституции?

Две классические русские беды – дураки и дороги (по Гоголю) уступили место более современным – коронавирусу и поправкам в Конституцию. Причём они так причудливо переплетаются, что часто не отделить. Впрочем, как и первых.
И всё-таки начну с поправок, китайская зараза когда-нибудь уйдёт в историю, а с этими нам жить да жить. Если примут.
Времена сейчас чудесные (от слова чудо), впрочем, когда они были иными? В среду новость о том, что коронавирусом охвачены ещё 15 регионов, что зараза продолжает расползаться по стране, мирно соседствует с «Путин подписал указ о проведении референдума 22 апреля». Возможно, он откуда-то знает, когда всё закончится… на то и президент.
Хотя логичнее было перенести референдум по Конституции на неопределённый срок, до конца всеобщей паники. Как отменяют сейчас концерты, спортивные состязания и прочие массовые мероприятия. Да даже указом отменять не надо. Грустный друг-режиссёр сообщил, что прокатчики собираются отложить всероссийскую премьеру его картины до лучших времён… всё равно сборов не будет. Народ проголосует рублём за собственную безопасность.
А тут голосование, которое, в сущности, ничего не решает, по крайней мере, практического. Жили без этих поправок... хрен знает сколько лет, за несколько месяцев не прокиснут.
Ходят слухи, что главе государства советовали хорошо подумать (имя тех смельчаков, имя!) и назначить день голосования на 12 июня (День России, что логично и соразмерно событию), или отодвинуть ещё дальше – на Единый День Голосования (второе воскресенье сентября. Однако Гарант решил – 22-е и точка. Неужели так юбилей Ленина дорог, к исторической роли которого он совсем недавно относился, мягко говоря, с прохладцей? Тем более, что сегодняшний продуктовый ажиотаж очень напоминает социалистические времена, когда гречка с туалетной бумагой были в дефиците (весь мир потешался).
Не, тут какая-то другая причина…
Наверное, мало найдётся сомневающихся в результате этого референдума – примут, как миленькие, Но есть нюанс. Когда вы голосуете за депутатов, губернатора, даже президента, порога явки не существует, его своевременно отменили (иначе бы с начала нулевых не вылезали с избирательных участков, когда работать-то?!). Для нынешнего референдума (давно у нас его не было) тоже предлагали установить порог, причём высокий - волеизъявить должны не менее 50% от списочного числа избирателей. Однако ГосДума это предложение с гневом отвергла. И то, такое количество командными методами уже не согнать, не поднять с дивана в неожиданный выходной, тем более, после пасхального разговения.
При таком очевидном плюсе сушить явку не имеет смысла, чем, что греха таить, часто пользуются неуверенные в своей победе, но имеющие в руках административный ресурс. Как потом в глаза миру смотреть, оправдываться, что граждане у нас настолько за Путина и Конституцию, что не посчитали нужным лишний раз это доказывать? Возможно, политтехнологи просчитали, что простой избиратель за более долгий срок может банально перегореть, подумать – а стоит ли голосовать за все поправки чохом, да и вообще, стоит ли? И то… помните знаменитый ельцинский референдум «да, да, нет, да»? Тогда «нет» ответили досрочным выборам президента, но меньше, чем через полгода так об этом пожалели, что пытались этого же президента вообще свергнуть. Тут-то и задумаешься об исторических аналогиях, о праве народа на ошибку.
Зато теперь есть классное объяснение – пустые избирательные участки оправданы страхом народа перед восточной заразой. Помните шуточную характеристику русских – «в драке не помогут, но в войне победят»? Вот и референдум ещё не война, а только мелкая драчка. Сколько бы нас не убеждали в значимости предлагаемых поправок.
Другое дело, досрочное голосование (подразумевается) или электронное. Первое очень не любят наблюдатели от оппозиции. Но будут ли они столь же принципиальные на этот раз? Ведь соперничают не конкретные кандидаты от политических партий, а некое абстрактное «благо народа». Тут можно и зевнуть, чайку в кулуарах участка попить. С бубликом.
Интересней с новыми технологиями. Это со стороны кажется, что весть российский народ завис в интернете, с лёгкостью заходит на любой ресурс и кликает мышкой по нужной кнопке. На самом деле, в огромной стране много мест, где и телевидение не берёт. Именно там живут наиболее преданный Путину избиратель, любовь на расстоянии завсегда крепче. Не говоря уже о бабушках-дедушках. Где гарантия, что внуки по их просьбе проголосуют так, как надо… из вредности ткнут в «нет», огольцы.
Ещё один удар, который исподтишка получил референдум. - Политические и развлекательные ток-шоу российского телевидения переходят на съемки без массовки из-за ситуации с коронавирусом. Первыми об этом объявили программы "Вечерний Ургант" и "Пусть говорят" на Первом канале, а также "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Позже на Первом сообщили, что все программы будут сниматься без участия зрителей
Думаете, мелочь? Как сказать. Не зря же в конце 90-х политические ток-шоу стали на глазах превращаться в «поля чудес». Присутствие в кадре простых (важно!) зрителей придаёт сим представлениям убедительности, мол, проблемы касаются всех, народ с улицы допускается в клуб избранных и почти уравнивается с участниками. Не зря же телекомпании идут на дополнительные расходы по оплате клаки (людей, нанятых для аплодирования). Все эти соловьёвы-норкины и прочие коллеги по телепропаганде должны были стать ударной агитбригадой за голосование по поправкам, теперь же этот фактор в минусе. Будьте уверены, как минимум массовка пришла бы в день голосования на участки как сопричастная, а вдруг судьбу поправок будут решать считанные голоса? Фантастика, конечно… но вдруг.
Так на кого же опереться нашему Гаранту? Как на кого?! В любой нормально капиталистической стране президент опирается на средний класс. Владимир Владимирович несколькими фразами в интервью к нему причислил всех, кто получает… далее по тексту: «…средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда».
МРОТ, кто не знает, в России равен 11 280 рублей. Хорошо, сделаем поправку на наши особые реалии, отнесём к этому классу тех, кто имеет среднюю зарплату, она сейчас составляет что-то около 45 000 (те, кто больше богачи, кто меньше – люмпены?). Это же миллионы и миллионы! Фигня, что на такие деньги ипотека будет только сниться, а Lada-пятилетка предел мечтаний. Зато людей приподняли в собственных глазах, перевели в другую лигу. Уж за это они…
Но этих же людей параллельно опустили, присвоив звание Героя труда миллиардеру Ротенбергу. И дело тут не в фамилии, слава богу, не те времена, а в труде, которым этот герой занимался. Ничего постыдного, бизнесмены тоже по ночам не спят, и. И всё-таки старшее поколение, самое дисциплинированное на избирательном направление, воспитывалось на других примерах трудового героизма. Я даже не про Стаханова, хотя бы про академика Сахарова. При этом остаюсь с твёрдым убеждением, что труд (кроме ратного) должен вознаграждаться только дензнаками. Всё остальное – химера и лукавство.
А теперь о главном.
В обществе много разговоров «зачем?». Зачем детей вывели отдельной строкой, когда они у нормальных родителей и так в главном приоритете (ненормальными занимаются соответствующие органы… опеки). Зачем в Конституции упомянут Бог, когда вера в него личное интимное дело каждого (как и неверие). И, главное, зачем обнулять сроки президентства конкретному человеку, которому вот-вот стукнет 70.
Последнее, судя по реакции, самое волнующее. А зря. В моём понимании, Путин просто не хочет быть «хромой уткой» на двух третях своего крайнего срока. Не хочет подковёрной драки между своими ближайшими соратниками за освобождающийся трон. Пусть весь мир подождёт, думая, что он вечный президент, а дальше видно будет.
И мы подождём… всего лишь до 2024 года. У кого получится дожить.
Леонид Черток