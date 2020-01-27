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Игорь Арсентьев устроил разнос главе Совета депутатов Плесецка и предложил уволиться

Игорь Арсентьев, осенью прошлого года ставший главой Плесецкого района, устроил настоящий разнос председателю Совета депутатов МО "Плесецкое» Нине Нечаевой и предложил ей подать заявление о сложении полномочий.

Поводом для конфликта между двумя ветвями власти послужило возмущение председателя плесецких депутатов якобы имевшее место давление представителей районной администрации на поселковых парламентариев по поводу необходимости объединения поселения и района.

Арсентьев опроверг все приведенные Нечаевой доводы. В частности, глава района сообщил, что никаких обращений о предоставлении экономических обоснований необходимости объединения двух администраций от поселковых депутатов за время его работы в должности не поступало. Он также рассказал, что единственное письмо о каком-то «чрезвычайном» заседании плесецких депутатов на его имя пришло по факсу в тот день, когда он находился в рабочей поездке в Лужму и Сезу, о чем в поселковом Совете, безусловно, не могли не знать.

Также Игорь Арсентьев отметил, что в рамках разработки стратегии развития Плесецкого района им был проведен опрос в социальной сети по вопросу о необходимости объединения администрации Плесецка с районной. Его результаты показали, что 65 процентов респондентов, а это по большей части сами жители Плесецка, идею объединения поддерживают.

Глава района привел цифры, составляющие бюджет МО «Плесецкое». Поселение по объективным причинам аккумулирует у себя большую часть НДФЛ, поэтому доходы его существенно выше, чем у других муниципальных образований. Но при этом, подчеркнул Игорь Арсентьев, из 61 миллионов рублей собственных доходов бюджета МО «Плесецкое» порядка 23 миллионов уходит на содержание администрации и Совета депутатов.

К слову, еще одним ярчайшим примером столь «эффективного» расходования средств является сумма в 60 тысяч рублей, предусмотренная в поселковом бюджете на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Это примерно 0,0001 процента от собственных доходов! То есть примерно 30% доходов бюджета идет на содержание администрации и депутатов и 0,0001% на культуру. Думается, дальнейшие рассуждения тут излишни.

Немало интересных фактов привел глава района и о деятельности поселковой администрации. Так выделенные в рамках областной субсидии средства на ремонт улиц Уборевича и Гагарина едва ли были бы получены, не вмешайся лично глава района в процесс подготовки необходимой конкурсной документации, которую в ночь последнего дня приема заявок в область отвозил Руслан Макаров – заместитель главы района.

Схожая ситуация получилась и с подготовкой документации для попадания района в третий этап программы переселения граждан из аварийного жилья. Игорь Арсентьев отметил, что в рамках реализации первого и второго этапов программы, вместо строительства новых домов, в Плесецке приобретались квартиры у одного из местных предпринимателей.

Глава района высказал многочисленные претензии к работе администрации Плесецка, при фактическом попустительстве поселкового депутатского корпуса во главе с председателем Совета в части содержания дорог, устройства контейнерных площадок, реализации проектов в рамках программы комфортной городской среды и многие другие.

Игорь Валентинович также сообщил, что для работы действующего поселкового Совета в него необходимо доизбрать шесть депутатов. Для этого необходимы дополнительные выборы, на которые бюджет поселения потратит более полумиллиона рублей. Это при том, что уже в сентябре следующего года необходимо будет проводить основные выборы депутатов Совета по истечению срока их полномочий. На них надо еще порядка 700 тысяч рублей. В итоге вместо возможных семисот тысяч расходов бюджет МО «Плесецкое» может оскудеть на 1,2 миллиона рублей.

В завершение своего выступления Игорь Арсентьев предположил, что видеообращение Нины Нечаевой говорит либо о полной ее некомпетентности, либо о какой-то личной заинтересованности в существующем положении дел, после чего предложил ей добровольно уйти в отставку с поста председателя Совета депутатов МО «Плесецкое».

21 март 12:09 | : Политика / Скандалы

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