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Путиных в политике становится все больше. Президентский племяш создает партию для борьбы с ЛДПР

На политическую сцену России выходит еще один человек по фамилии Путин.

Зовут его Роман, в прошлом сотрудник ФСБ (не удивляет), ныне успешный предприниматель.

Не однофамилец, а двоюродный племяш действующего президента.

«Ну и что, - пожимает плечами Рома, - в Америке  сколько Бушей было во власти или вспомните клан Кеннеди».

Путин-второй собирается создать политическую партию на базе уже существующего общественного движения «Люди дела». По всем признакам, это будет пропрезидентская структура с левым уклоном.

Одна из ее задач - борьба с популизмом, с мнимыми представителями интересов большинства. Один из противников уже обозначен – ЛДПР. В качестве негативного примера названа победа на губернаторский выборах в Хабаровском крае Сергея Фургала, который, по мнению венценосного племянника, «не надеялся на победу, не имел команды и программы», но выборы выиграл и теперь не знает, как управлять краем.

К обнулению президентских сроков новый партвождь относится более чем положительно – «стране нужен сильный лидер, ну, не Навальный же». При этом он не отрицает небольшую критику в адрес действующей исполнительной власти.

Часть наблюдателей посмеивается над этим проектом – если человек с фамилией Путин у кого-то и отберет часть голосов на выборах, то только у партии власти. Другая часть полагает, что создана еще одна «партия телешоу», по типу широко распиаренной в феврале месяце партии писателя Прилепина «За правду!», дальше «Воскресного вечера у Соловьева» у таких мало шансов продвинуться.

Как рассказывают собственные московские источники редакции, администрация президента намерена создать около десяти новых партий перед выборами в Госдуму 2021 года для иллюзии серьезной политической борьбы, а также для размыва голосов сторонников оппозиции. В парламент пройти у никаких шансов, зато шума и вони будет!

20 март 14:30 | : Политика / Скандалы

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