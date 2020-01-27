Депутаты АрхГорДумы посоветовали городу, на чем можно заработать. И другие новости 17-й сессии

Как и предполагалось, на прошедшей вчера в столице Поморья очередной сессии городской Думы, в первую очередь, решались имущественные вопросы. Что тем более актуально в связи с ограничениями по коронавирусу… дополнительные деньги для бюджета лишними не будут.
Так, обсуждалась проблема сдачи подвалов жилых домов под бизнес-проекты, пока этот процесс идет ни шатко, ни валко. Проблемы обозначил Владимир Хотеновский, не только депутат, но и известный в городе предприниматель в сфере развлечений.
«Сейчас на балансе города более 60 подвалов, которые муниципалитет не может сдать в аренду или продать. Наверно есть причины, и цена (порядка 5 тыс. рублей за 1 кв.м.) и месторасположение, и другие причины. Но город несет большие затраты по эксплуатации, охране, отоплению и т.к. Давайте проработаем механизмы передачи этих подвалов в общедомое имущество, чтобы избавить городской бюджет от непомерно больших затрат».
Предложение оценил глава городской администрации Игорь Годзиш – можно хотя бы сэкономить бюджетные средства, если не заработать на прямых продажах.
Ранее депутатами был утвержден отчет по Прогнозному плану приватизации муниципального имущества за 2019 год - исполнено доходов на 108,4 млн. рублей, что превысило план по доходу на 7,96 процента. Однако 28 объектов так и не нашли своих покупателей. Причины: неудовлетворительное состояние, удаленность от центра города и (самое банальное) отсутствие коммерческого интереса.
Также обсуждался вопрос о дополнительной помощи ветеранам ВОВ в год Юбилея Победы.
Иван Воронцов (ЕР): «Единовременная выплата в размере 3000 рублей ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачена в канун празднования очередной годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время эти деньги будут перечислены гражданам, и они получат дополнительную помощь со стороны муниципалитета. Эта поправка была единогласно поддержана депутатами всех фракций».
Соответствующее постановление уже подписано главой администрации Архангельска. На его исполнение из городского бюджета будет выделено 5.4 миллионов рублей.