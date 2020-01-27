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Константин Щемелинин: Доминирование как основа политики США… и плевать им на ОПЕК

Основная проблема тех, кто заключает договора с США, это «доминирование», заложенное в идеологии Америки — из-за этого с американцами трудно заключить равноправный договор.

 

Когда США стали независимыми от Великобритании, они стали расширяться на запад, периодически заключая договоры с индейцами. Где теперь индейцы и сколько их сейчас?

После этого были войны между США и Мексикой — в результате этих конфликтов к Америке отошла Калифорния и другие территории. Опять-таки, доминирующей стороной в тех договорах были США.

 

Экспансия Америки на юг не встречала особого сопротивления, поэтому договора, которые США заключали со странами Латинской и Южной Америки, заключались американцами с позиций номера один, то есть снова с учетом доминирования США.

 

Потом был Тихий океан, освоение всевозможных островов, которое происходило под знаком доминирования США. А затем произошла война с Японией, после которой Америка полвека находилась в конфронтации с СССР; потом Советский Союз распался, а США продолжили существовать.

 

Принцип доминирования США никуда не делся — это видно по современным делам Америки, например:

 

  1. В НАТО доминирует США.
  2. Нефтяные производители США не участвуют в договорах с ОПЕК.

 

Как видно, «доминирование» сохраняется в политике США уже более двухсот лет, и с этим современному миру приходится считаться.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia)

18 март 07:47 | : Политика / Экономика

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