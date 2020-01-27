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Путин: Хватит скупать гречку!

Президент России отреагировал на ажиотажный спрос на гречку, рис, макароны, соль и туалетную бумагу.

Посетив созданный в оперативном порядке Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, и увидев на мониторах пустые полки магазинов в некоторых российских городах, Гарант Конституции обратился к согражданам держать себя в руках и не покупать про запас продукты в промышленных масштабах, которые потом придется выбрасывать, тратя на это последние деньги.

В этом его поддержал премьер Мишустин: «Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками».

Социологи отмечают, что больше всех подвержена «продуктовой паники» категория малообеспеченных граждан.

Ранее ряд психоаналитиков высказали мнение, что россияне меньше других европейцев подвержены панике в отношении распространения коронавируса, так как у них сохранилась генетическая память о «более страшных временах».

Напомним, последний продуктовый ажиотаж в новейший истории России пришелся на август 1998 года (дефолт), когда граждане на фоне стремительно дешевеющего рубля скупали буквально все, стараясь перевести имеющиеся накопления в товарную массу.  

 

18 март 07:18 | : Политика / Экономика / Скандалы

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