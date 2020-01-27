В Архангельске задумаются над итогами интервенции 1918 года. Будут искать положительные стороны?

Официально это называется «переосмыслить».
Международную научную конференцию, посвященную урокам иностранной интервенции 1918 года, собираются провести уже в этом июне в столице Поморья. Ожидается приезд представителей стран, входивших в Антанту, а также Украины, Норвегии и Австралии.
Губернатор региона Игорь Орлов надеется, что состоится «предметный диалог на тему, которая мало освещена, но анализ и переосмысление которой очень важны».
Напомним, во время Гражданской войны страны Антанты вторглись на территорию бывшей Российской империи и выступили на стороне «белых».
В августе 1918 года американцы, англичане и французы заняли Архангельск. После эвакуации Красной армии к власти в городе пришло военное правительство, которое передало свои полномочия Верховному управлению Северной области. Был образован Северный антибольшевистский фронт.
Тем временем наблюдатели в недоумении – что, собственно, собираются «переосмыслять». Известно, что на территории Архангельска интервенты проводили массовые расстрелы (есть вещественные доказательства) и создали на острове Мудьюг первый в Поморье контрационный лагерь. Этой же версии придерживаются и учебники по истории.
Неужели будут искать положительные стороны?!