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В Архангельске задумаются над итогами интервенции 1918 года. Будут искать положительные стороны?

Официально это называется «переосмыслить».

Международную научную конференцию, посвященную урокам иностранной интервенции 1918 года, собираются провести уже в этом июне в столице Поморья. Ожидается приезд представителей стран, входивших в Антанту, а также Украины, Норвегии и Австралии.

Губернатор региона Игорь Орлов надеется, что состоится «предметный диалог на тему, которая мало освещена, но анализ и переосмысление которой очень важны».

Напомним, во время Гражданской войны страны Антанты вторглись на территорию бывшей Российской империи и выступили на стороне «белых».

В августе 1918 года американцы, англичане и французы заняли Архангельск. После эвакуации Красной армии к власти в городе пришло военное правительство, которое передало свои полномочия Верховному управлению Северной области. Был образован Северный антибольшевистский фронт.

Тем временем наблюдатели в недоумении – что, собственно, собираются «переосмыслять». Известно, что на территории Архангельска интервенты проводили массовые расстрелы (есть вещественные доказательства) и создали на острове Мудьюг первый в Поморье контрационный лагерь. Этой же версии придерживаются и учебники по истории.

Неужели будут искать положительные стороны?!

17 март 12:27 | : Политика

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