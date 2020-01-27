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Повестка 17-й сессии Архангельской городской Думы

В первую очередь, городские депутаты примут решение по изменениям и дополнениям в Устав муниципального образования «Город Архангельск», внесут изменения в текущий городской бюджет и рассмотрят отчет о деятельности КСП г. Архангельска. Далее, народные избранники рассмотрят большой блок имущественных вопросов, начиная от изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации, отчета о выполнении плана за 2019 год и заканчивая согласованием в безвозмездное пользование танка ИС-3М ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» и передачей проектно-сметной документации  на строительство школы на 1600 мест в Майской горке ГКУ Архангельской области «ГУКС».


Кроме этого, депутаты городской Думы заслушают отчет о выполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Архангельска на период 2018-2025 годов, внесут изменения в состав профильной комиссии городской Думы, а также рассмотрят проект решения депутата Андрея Балеевского о внесении предложения в комиссию по рассмотрению предложений об установлении праздничных дней и памятных дат Архангельской области.


Также на предстоящей сессии народные избранники примут решение о назначении конференции граждан по созданию нового ТОСа в Исакогорке, рассмотрят вопрос о признании обращения вице-спикера городской Думы Александра Гревцова депутатским запросом и проведут Час вопросов Администрации города.


 Напоминаем, сессия начнет свою работу завтра, 18 марта, в 10.00 по адресу пр. Троицкий, д. 60, сессионный зал городской Думы.


17 март 11:30 | : Политика

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