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57% россиян: Путин forever (навсегда)

57% россиян (по другим данным – 54%) будут голосовать за Владимира Путина, если он вновь пойдет на президентские выборы в 2024 году. Сразу несколько исследовательских центров опубликовали такие данные социологических исследований, которые наблюдатели расценивают как начало массированной информационной атаки перед голосованием по поправкам в Конституцию, намеченного на 22 апреля с.г.

Это произойдет в том случае, если Конституционный суд согласится с предложением Валентины Терешковой «обнулить» сроки правления конкретного президента.

Против однозначно собираются голосовать 33% граждан, еще 10% пока не определились в предложенном вопросе.

Интересны другие цифры - об идее Терешковой знают 44% респондентов, 31% «что-то слышали, об этом», а 25% - впервые об этом услышали.

Тем временем в соцсетях идет активный сбор подписей против указанной поправки (а заодно и всех остальных). Так, в популярной группе «ВКонтакте» отрицательно на этот вопрос ответили 86% пользователей, «за» пятый срок Путина всего 14%.

16 март 07:52 | : Политика

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