Владимир Путин: Меня коробят высокие зарплаты Сечина и Миллера

В интервью агентству ТАСС глава государства высказался по поводу высоких зарплат руководителей госкорпораций, фактических являющихся госслужащими.
"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", - проникновенно сказал президент, имея ввиду, прежде всего, разрыв в доходах руководителя корпорации с рядовыми сотрудниками.
Впрочем, какой разрыв в этом случае он считает приемлемым, Владимир Владимирович так и не уточнил. Хотя и высказался в том плане, что «нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных». Тоже касается и приглашенных иностранных специалистов – «нужно платить адекватную рыночной зарплату». Размер адекватности также не был обозначен.
Напомним, что высокие официальные зарплаты руководителей госкорпораций давно стали настоящим мемом в соцсетях, их ежедневные доходы очень любят сравнивать с аналогичными годовыми показателями рядовых врачей, учителей, инженеров…
Кроме того, манера жизни некоторых из таких руководителей периодически раздражает российское общество. Из материала «Скромное обаяние российского менеджмента»: Очередной скандал настиг Игоря Сечина, чьи доходы давно будоражат воображение российский бюджетников. Как сообщили некоторые издания, в частности, «Новая газета», глава государственной (специально выделил) нефтегазовой компании «Роснефть» может быть связан (аккуратная формулировка) с одной из самых роскошных в мире яхт. Предполагаемая супруга топ-менеджера нефтяного гиганта была неоднократно замечена на судне, внешний вид и маршруты которого совпадают с экстерьером и перемещениями яхты St. Princess Olga.
Отметим, что в другую крайность впадают адепты коммунистической морали, на полном серьезе полагающие, что граждане, занимающиеся тяжелым физическим трудом, из-за затрачиваемых калорий должны получать гораздо больше так называемых «работников умственного труда.
В конце упомянутого интервью, гарант Конституции назвал представителей малого бизнеса «торгашами-жуликами», уточнив, что имеет в виду ситуацию на экономическом рынке России 90-хх – начала нулевых.