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"Обнулились". Россияне наконец-то стали интересоваться своей Конституцией

Госдума утвердила поправку к Конституции, «обнуляющую» президентские сроки Владимира Путина, что, в случае одобрения поправки на всенародном голосовании по Конституции, позволит действующему президенту вновь претендовать на пост Главы РФ в 2024 году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы  SuperJob   выяснил, хотели бы россияне, чтобы у В.Путина была возможность избираться на следующий срок. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

Число противников участия В.Путина в выборах-2024 превышает число его сторонников более чем в 2 раза: против возможности избираться на следующий срок высказались 56%, за — лишь каждый четвертый россиянин (25%). Женщины поддерживают идею активнее мужчин: 27 и 22% соответственно.

Основные доводы сторонников поправки — стабильность, авторитет и опыт В.Путина, отсутствие достойных приемников. Противники видят в нововведении чуть ли не переход к абсолютной монархии, а также говорят о том, что несменяемость власти порождает коррупцию и застой.

Инициатива с поправкой, «обнуляющей» президентские сроки В.Путина, привела к росту числа россиян, планирующих участвовать во всероссийском голосовании по Конституции 22 апреля. 27—29 февраля, до обнародования решения Госдумы по поправке, на голосование собирались идти 45% представителей экономически активного населения, сейчас — 48%. По прогнозу Superjob, с поправкой на реальное электоральное поведение граждан явка на голосование составит 63—65%.

13 март 08:26 | : Политика

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