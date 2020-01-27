Весь этот мусор. Куда заведёт Архангельскую область «экологическая» истерика?

Страсти вокруг мусорной реформы, запущенной в Поморье в начале текущего года, продолжают кипеть и даже нарастать. Вроде бы самый раздражающий момент, строительство экотехнопарка в Ленском районе приостановлено, но люди, сделавшие протест своим главным хобби (а кое-кто и профессией), никак не успокоятся. От них достаётся всем – и исполнительной власти, и законодательной… прилетает и силовикам, что чревато. И даже те, кто взвешенно смотрит на проблему, тем паче, об этом пишут, немедленно зачисляются во «враги народа».
А что за всем этим?
Логика любого публичного протеста проста как три копейки (цена стакана газированной воды с сиропом в уличном автомате советского периода истории). Больше хайпа, больше эмоций… и никакого конструктивного диалога. «Мы против!» и всё, «кто не с нами, тот против нас». При этом вряд ли найдутся люди, которых удовлетворяют мусорный кучи во дворах и на лесных полянках, переполненные контейнеры на площадках, вонючие, израсходовавшие свой ресурс полигоны ТКО. Все хотят порядка в этой сфере. Другое дело, многим не нравятся детали, что вполне обычно для всего нового – кому-то не приглянулась компания, занимающаяся сбором и утилизацией отходов, кому-то люди, пропагандирующие новый подход к проблеме, кому-то новые цифры в квитках ЖКХ… а кто-то и вовсе вышел на митинг «за компанию», потом отмечать «гражданский поступок» пойдут.
Они-то и не хотят идти на компромисс, даже выслушать аргументы противоположной стороны, часто действуя во вред родному краю. Яркий пример тому – ситуация в поселке Шипицыно Котласского района, где активисты перекрыли въезд на мусорный полигон. Не просто перекрыли - в ход пошли толстые ветки, доски с гвоздями, что юридически может быть квалифицированно, как хулиганство.
Причина протеста – на поселковый полигон ТКО шли мусоровозы из районного центра. Но заодно не пускали и спецмашины со своим мусором, особо не разбираясь в деталях. Очевидцы событий рассказывают, кое-кто из протестовавших выкрикивал «Сталина на вас нет!». У ж при нём-то все они стройными рядами двинулись бы на лесоповал… причём не в своём родном районе, этот генсек не принимал любые формы протеста.
В итоге машины неделю не могли заехать на полигон – улучшалась ли от этого экологическая обстановка в самом посёлке Шипицыно?
Или обстановка на островных и удалённых территориях, где выступают против строительства инсинераторных установок. «Мы не хотим!» и всё. Несмотря на то, что многолетний опыт зарубежных стран показывает, что сжигание - едва ли не единственный путь утилизации ТКО, к которому пришло современное человечество. Самое печальное, этим «не хотим» всё и заканчивается, никто из протестующих не предлагает альтернативных вариантов решения проблемы, даже не хочет их обсуждать. Протест как форма бытия и подъёма самооценки.
Между тем, не с бухты-барахты начиналась мусорная реформа в Поморье. Предварительно эксперты просчитали все варианты, экономику и возможные риски, то есть, несут ответственность за принятые решения и свои слова. Что выставляется против этого? «Мы не хотим!!», всё, точка.
При этом те, кто это кричит, вряд ли задумываются (никогда не вредно делать), что в основе любой подобной акции стоят вполне конкретные бизнес-интересы, политические амбиции, желание воспользоваться раскачавшейся ситуацией. Людей просто используют как «пушечное мясо»… хорошо, что пока в кавычках.
Ну, а мусор… С ним можно справиться. Если прислушиваться к друг другу, доверять мнению специалистов, самим принимать участие в его раздельном сборе. От бестолкового шума на улицах и в соцсетях наш регион чище точно не станет.
Леонид Черток