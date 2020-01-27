Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Весь этот мусор. Куда заведёт Архангельскую область «экологическая» истерика?

Страсти вокруг мусорной реформы, запущенной в Поморье в начале текущего года, продолжают кипеть и даже нарастать. Вроде бы самый раздражающий момент, строительство экотехнопарка в Ленском районе приостановлено, но люди, сделавшие протест своим главным хобби (а кое-кто и профессией), никак не успокоятся. От них достаётся всем – и исполнительной власти, и законодательной… прилетает и силовикам, что чревато. И даже те, кто взвешенно смотрит на проблему, тем паче, об этом пишут, немедленно зачисляются во «враги народа».

А что за всем этим?

Логика любого публичного протеста проста как три копейки (цена стакана газированной воды с сиропом в уличном автомате советского периода истории). Больше хайпа, больше эмоций… и никакого конструктивного диалога. «Мы против!» и всё, «кто не с нами, тот против нас». При этом вряд ли найдутся люди, которых удовлетворяют мусорный кучи во дворах и на лесных полянках, переполненные контейнеры на площадках, вонючие, израсходовавшие свой ресурс полигоны ТКО. Все хотят порядка в этой сфере. Другое дело, многим не нравятся детали, что вполне обычно для всего нового – кому-то не приглянулась компания, занимающаяся сбором и утилизацией отходов, кому-то люди, пропагандирующие новый подход к проблеме, кому-то новые цифры в квитках ЖКХ… а кто-то и вовсе вышел на митинг «за компанию», потом отмечать «гражданский поступок» пойдут.

Они-то и не хотят идти на компромисс, даже выслушать аргументы противоположной стороны, часто действуя во вред родному краю. Яркий пример тому – ситуация в поселке Шипицыно Котласского района, где активисты перекрыли въезд на мусорный полигон. Не просто перекрыли - в ход пошли толстые ветки, доски с гвоздями, что юридически может быть квалифицированно, как хулиганство.

Причина протеста – на поселковый полигон ТКО шли мусоровозы из районного центра. Но заодно не пускали и спецмашины со своим мусором, особо не разбираясь в деталях. Очевидцы событий рассказывают, кое-кто из протестовавших выкрикивал «Сталина на вас нет!». У ж при нём-то все они стройными рядами двинулись бы на лесоповал… причём не в своём родном районе, этот генсек не принимал любые формы протеста.

В итоге машины неделю не могли заехать на полигон – улучшалась ли от этого экологическая обстановка в самом посёлке Шипицыно?

Или обстановка на островных и удалённых территориях, где выступают против строительства инсинераторных установок. «Мы не хотим!» и всё. Несмотря на то, что многолетний опыт зарубежных стран показывает, что сжигание - едва ли не единственный путь утилизации ТКО, к которому пришло современное человечество. Самое печальное, этим «не хотим» всё и заканчивается, никто из протестующих не предлагает альтернативных вариантов решения проблемы, даже не хочет их обсуждать. Протест как форма бытия и подъёма самооценки.

Между тем, не с бухты-барахты начиналась мусорная реформа в Поморье. Предварительно эксперты просчитали все варианты, экономику и возможные риски, то есть, несут ответственность за принятые решения и свои слова. Что выставляется против этого? «Мы не хотим!!», всё, точка.

При этом те, кто это кричит, вряд ли задумываются (никогда не вредно делать), что в основе любой подобной акции стоят вполне конкретные бизнес-интересы, политические амбиции, желание воспользоваться раскачавшейся ситуацией. Людей просто используют как «пушечное мясо»… хорошо, что пока в кавычках.

Ну, а мусор… С ним можно справиться. Если прислушиваться к друг другу, доверять мнению специалистов, самим принимать участие в его раздельном сборе. От бестолкового шума на улицах и в соцсетях наш регион чище точно не станет.

Леонид Черток   

12 март 09:07 | : Политика / Скандалы

Главные новости


"Герой" Коряжмы. Подлинная история гражданского активиста и сутенёра Олега Немцева
Петербургский мечтатель предложил построить в Архангельске… метро
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (107)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20